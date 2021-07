“Legge anti-Lgbt? Pronta lettera di infrazione”: Bruxelles dichiara guerra all’Ungheria (Di martedì 6 luglio 2021) Bruxelles, 6 lug – Se non fai propaganda Lgbt nelle scuole, sei un nemico dell’Europa. È questo il messaggio che la Commissione Ue ha lanciato all’Ungheria di Viktor Orbán. Da Bruxelles, infatti, fanno sapere che è quasi Pronta una lettera di infrazione per Budapest. La pietra dello scandalo, ovviamente, è rappresentata dalla contestatissima Legge anti-Lgbt recentemente approvata in Ungheria. Il portavoce Christian Wiegand è stato categorico: «La Commissione Ue userà tutto ciò che è in suo potere per ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 6 luglio 2021), 6 lug – Se non fai propagandanelle scuole, sei un nemico dell’Europa. È questo il messaggio che la Commissione Ue ha lanciatodi Viktor Orbán. Da, infatti, fanno sapere che è quasiunadiper Budapest. La pietra dello scandalo, ovviamente, è rappresentata dalla contestatissimarecentemente approvata in Ungheria. Il portavoce Christian Wiegand è stato categorico: «La Commissione Ue userà tutto ciò che è in suo potere per ...

