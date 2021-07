Lega Pro, Gozzano non deposita la domanda di ammissione (Di martedì 6 luglio 2021) Il Gozzano non deposita la domanda di ammissione al prossimo campionato di Lega Pro. Con la rinuncia del Gozzano e la proroga al 13 luglio 2021 per l’Acr Messina, alla Lega Pro sono arrivate il 5 luglio 2021 7 domande di ammissione da parte delle neopromosse dalla Serie D (Campobasso, Fiorenzuola, Monterosi, Aquila Montevarchi, Seregno, Taranto e Trento). Questa la situazione inquadrata durante il Consiglio Direttivo della Lega Pro, riunitosi in video conferenza martedì 6 luglio. Su queste sette società (e sulle altre 51 che hanno ... Leggi su sportface (Di martedì 6 luglio 2021) Ilnonladial prossimo campionato diPro. Con la rinuncia dele la proroga al 13 luglio 2021 per l’Acr Messina, allaPro sono arrivate il 5 luglio 2021 7 domande dida parte delle neopromosse dalla Serie D (Campobasso, Fiorenzuola, Monterosi, Aquila Montevarchi, Seregno, Taranto e Trento). Questa la situazione inquadrata durante il Consiglio Direttivo dellaPro, riunitosi in video conferenza martedì 6 luglio. Su queste sette società (e sulle altre 51 che hanno ...

