Leeds United | ufficiale l’arrivo di Junior Firpo dal Barcellona

Leggi su sportface

(Di martedì 6 luglio 2021) Il, grande sorpresa della scorsa Premier League, non vuole assolutamente compiere passi indietro in questa stagione. Per raggiungere tale obiettivo e provare a qualificarsi per le coppe europee, è stata portata a termine la trattativa per, ormai ex calciatore del. Il club inglese ha annunciato l’acquisto sui propri canali social, tramite il seguente comunicato. “Ilè lieto di annunciare la firma di. Dopo un periodo di quarantena e il completamento delle visite mediche, il ...