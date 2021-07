Le parole dello zio di Marcos Llorente fanno sognare i tifosi del Napoli (Di martedì 6 luglio 2021) A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Antonio Llorente Gento, zio di Marcos: "Marcos? L'ho sentito 2 giorni fa, ho parlato con lui. Stanno aspettando la partita con tanta voglia di fare bene. Loro sanno che la gara sarà molto difficile perché l'Italia è molto forte ma pensiamo un po' tutti che sarà una gara molto equilibrata. Vediamo cosa succede, di certo sarà una partita molto interessante. La Spagna può vincere l'Europeo? Secondo me la cosa che sta succedendo è che nelle squadre importanti non stanno giocando più gli spagnoli. Nel Real Madrid Carvajal e Sergio Ramos sono ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 6 luglio 2021) A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto AntonioGento, zio di: "? L'ho sentito 2 giorni fa, ho parlato con lui. Stanno aspettando la partita con tanta voglia di fare bene. Loro sanno che la gara sarà molto difficile perché l'Italia è molto forte ma pensiamo un po' tutti che sarà una gara molto equilibrata. Vediamo cosa succede, di certo sarà una partita molto interessante. La Spagna può vincere l'Europeo? Secondo me la cosa che sta succedendo è che nelle squadre importanti non stanno giocando più gli spagnoli. Nel Real Madrid Carvajal e Sergio Ramos sono ...

