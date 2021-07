Le foto dei tifosi italiani e spagnoli a Wembley (Di martedì 6 luglio 2021) Uno stadio pieno, roboante e rumoroso come non lo si vedeva da tempo. Questa la prima cartolina scattata a Wembley, teatro della semifinale di Euro 2020 tra Spagna e Italia. Ma se l'entusiasmo è tanto, tra i 60 mila fan presenti allo stadio le regole anti Covid non sembrano essere molto rispettate. Abbracci, baci e pochissimo distanziamento sociale sugli spalti. Anche le mascherine sembrano quasi totalmente assenti di fronte al grande entusiasmo di chi torna a vivere un match di calcio così importante. All'interno di quello che è un vero simbolo del calcio continentale, sono presenti circa 11mila tifosi italiani. I sostenitori ... Leggi su agi (Di martedì 6 luglio 2021) Uno stadio pieno, roboante e rumoroso come non lo si vedeva da tempo. Questa la prima cartolina scattata a, teatro della semifinale di Euro 2020 tra Spagna e Italia. Ma se l'entusiasmo è tanto, tra i 60 mila fan presenti allo stadio le regole anti Covid non sembrano essere molto rispettate. Abbracci, baci e pochissimo distanziamento sociale sugli spalti. Anche le mascherine sembrano quasi totalmente assenti di fronte al grande entusiasmo di chi torna a vivere un match di calcio così importante. All'interno di quello che è un vero simbolo del calcio continentale, sono presenti circa 11mila. I sostenitori ...

Italia - Spagna: la carica dei tifosi Azzurri a Wembley Da 'Football is coming home, ma non nella vostra' a 'Pasta la vista baby', ecco le foto più belle dei tifosi Azzurri a Wembley.

