Lazio, si avvicina Brandt del Borussia Dortmund (Di martedì 6 luglio 2021) La Lazio vuole regalare a Maurizio Sarri, neo tecnico biancoceleste, una rosa all’altezza in vista della prossima stagione. La società capitolina, infatti, è alla ricerca di rinforzi, specie dopo il cambio di modulo che vedrà la Lazio giocare con il solito 4-3-3, marchio di fabbrica dell’allenatore. In questa ottica, ai biancocelesti, dopo il colpo Anderson, interessa e non poco Julian Brandt del Borussia Dortmund. Il classe ’96 potrebbe lasciare i gialloneri in questa finestra di mercato. Brandt PRIMA SCELTA Il Borussia Dortmund, che fino a qualche ... Leggi su rompipallone (Di martedì 6 luglio 2021) Lavuole regalare a Maurizio Sarri, neo tecnico biancoceleste, una rosa all’altezza in vista della prossima stagione. La società capitolina, infatti, è alla ricerca di rinforzi, specie dopo il cambio di modulo che vedrà lagiocare con il solito 4-3-3, marchio di fabbrica dell’allenatore. In questa ottica, ai biancocelesti, dopo il colpo Anderson, interessa e non poco Juliandel. Il classe ’96 potrebbe lasciare i gialloneri in questa finestra di mercato.PRIMA SCELTA Il, che fino a qualche ...

