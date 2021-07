Lazio, Brandt è possibile: trattativa decollata con il Dortmund (Di martedì 6 luglio 2021) LA Lazio E' CERTA: Brandt OBIETTIVO CONCRETO L'esterno del Borussia Dortmund piace molto, e secondo la Gazzetta dello Sport è una trattativa decollata nelle ultime ore. Il Borussia ha appena venduto ... Leggi su europacalcio (Di martedì 6 luglio 2021) LAE' CERTA:OBIETTIVO CONCRETO L'esterno del Borussiapiace molto, e secondo la Gazzetta dello Sport è unanelle ultime ore. Il Borussia ha appena venduto ...

Advertising

Gazzetta_it : Sarri-Brandt, è scoppiato l'amore: trattativa decollata per il prestito alla Lazio #calciomercato - PakiRispoli : RT @guru_mercato: #Calciomercato, la #Lazio ha pronto il piano per gli esterni. Oltre all'arrivo di #FelipeAnderson si cerca di chiudere pe… - infoitsport : Lazio, Brandt è possibile: trattativa decollata con il Dortmund - LiveLazio : #SARRI-#BRANDT È SCOPPIATA L'ATTRAZIONE, LA TRATTATIVA DECOLLA??in prestito alla #Lazio ma i tedeschi vogliono inse… - Lorenzo24158431 : @JUVENTUS_LIFE11 @AlfredoPedulla La Lazio per dare una rosa giusta a Sarri ha bisogno almeno di 3 esterni e due ter… -