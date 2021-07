Lavoro, manifestazione Scaf a Morra De Sanctis. (Di martedì 6 luglio 2021) manifestazione questa mattina nell'area industriale Asi di Morra De Sanctis per i lavoratori della Scaf srl. Dopo lo sblocco ai licenziamenti da parte del Governo, sindacati sul piede di guerra anche ... Leggi su gazzettadiavellino (Di martedì 6 luglio 2021)questa mattina nell'area industriale Asi diDeper i lavoratori dellasrl. Dopo lo sblocco ai licenziamenti da parte del Governo, sindacati sul piede di guerra anche ...

Advertising

CgilBologna : RT @fiomnet: ???? Essenziali, ma invisibili: il primo #sciopero oggi in Italia con manifestazione a #Roma a piazza Santi Apostoli dei lavora… - GazzettAvellino : Lavoro, manifestazione Scaf a Morra De Sanctis. - informatori_it : Gli 80 precari #AIFA hanno indetto una doppia #manifestazione che si terrà mercoledì 7 luglio sotto la sede AIFA e… - RosaG730 : RT @fiomnet: ???? Essenziali, ma invisibili: il primo #sciopero oggi in Italia con manifestazione a #Roma a piazza Santi Apostoli dei lavora… - GScaltro : RT @fiomnet: ???? Essenziali, ma invisibili: il primo #sciopero oggi in Italia con manifestazione a #Roma a piazza Santi Apostoli dei lavora… -