Largo Bratislava | incidente mortale per 28enne italiano

(Di martedì 6 luglio 2021)auto/moto, deceduto un ragazzo di 28 anni: la polizia locale sulle tracce del veicolo che si è dato alla fuga. Intorno alle 23:00 di ieri sera la Polizia Locale Roma Capitale con le pattuglie del XV Gruppo Cassia sono intervenute per i rilievi di uncon esitoche ha coinvolto un auto ed un motoveicolo in. Il conducente di un Kymco Agility, un ragazzodi 28 anni, a seguito dell’impatto è deceduto dopo il trasporto presso ospedale S. Spirito, mentre il passeggero di anni 35 è stato trasportato in codice rosso al policlinico Gemelli. ...

