L’altra Italia-Spagna – L’allenatore della nazionale di padel: “Contro di noi hanno vinto loro, stasera spero nella vendetta sportiva” (Di martedì 6 luglio 2021) L’Europeo lo ha vinto la Spagna, battendo in finale l’Italia. Sabato scorso gli azzurri sono stati sconfitti 2-0 a Marbella, dove si è disputato l’intero torneo. Questo però non è calcio. È il padel, sport nel quale gli spagnoli sono, soprattutto a livello europeo, imbattibili. Proprio questa cittadina andalusa sul mare ha avuto storicamente un ruolo determinante per la diffusione della disciplina. Il fondatore del padel, il messicano Corcuera, portò nel 1974 a Marbella la sua brillante idea di giocare una specie di tennis aiutandosi con le sponde attorno al campo, i turisti argentini si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) L’Europeo lo hala, battendo in finale l’. Sabato scorso gli azzurri sono stati sconfitti 2-0 a Marbella, dove si è disputato l’intero torneo. Questo però non è calcio. È il, sport nel quale gli spagnoli sono, soprattutto a livello europeo, imbattibili. Proprio questa cittadina andalusa sul mare ha avuto storicamente un ruolo determinante per la diffusionedisciplina. Il fondatore del, il messicano Corcuera, portò nel 1974 a Marbella la sua brillante idea di giocare una specie di tennis aiutandosi con le sponde attorno al campo, i turisti argentini si ...

Advertising

MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: L’altra Italia-Spagna – L’allenatore della nazionale di padel: “Contro di noi hanno vinto loro, stasera spero nella ve… - fattoquotidiano : L’altra Italia-Spagna – L’allenatore della nazionale di padel: “Contro di noi hanno vinto loro, stasera spero nella… - BzBroono : @CinoSmarriti E' Italia-Spagna, le 2 nazioni delle quali è stata reciproca ambasciatrice l'una verso l'altra. Ieri… - kthvcaI : sono palesemente le date .. i posti in cui andranno altrimenti che cosa sono? lol l'italia NON C'È un'altra volta ?? - poveromau : @Massimo65755300 Non ti piace l'Italia? Prendi i tuoi stracci e vattene affanculo in qualsiasi altra parte del mond… -

Ultime Notizie dalla rete : L’altra Italia L’altra Italia che si gioca l’Europeo, quello degli eSports: competizione al via giovedì, prima sfida alla Francia La Stampa