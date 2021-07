Lahm | «L’Italia gioca come una squadra di club Contro la Spagna…»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 6 luglio 2021) L’ex capitano della Germania Philippha detto la sua sulla semifinale tra Italia e Spagna in programma stasera Manca pochissimo ad Italia Spagna, prima semifinale di Euro 2020. L’ex capitano della Germania Philipp, via Twitter, ha analizzato la sfida e le peculiarità delle due nazionali. «Si avvicina la semifinale tra Italia e Spagna., il cui stile di gioco omogeneo ricorda unadila Spagna, chenessun’altracon la loro forza nel possesso. Una partita emozionante è in serbo per ...