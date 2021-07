L' addio a Raffaella Carrà | regina della televisione | simbolo italiano

(Di martedì 6 luglio 2021) E' morta ieri all'età 78 anni. Mezzo secolo di storia televisiva, un'icona per molte categorie,di bravura, professionalità, eleganza, stile. L'annuncio di Sergio Japino: 'E' andata in un ...

Ultime Notizie dalla rete : addio Raffaella

Così invece Mattarella: 'Sono profondamente colpito dalla scomparsa diCarrà, un'artista popolare, amata e apprezzata da diverse e numerose generazioni di telespettatori in Italia e all'...E' morta ieri all'età 78 anni. Mezzo secolo di storia televisiva, un'icona per molte categorie, simbolo di bravura, professionalità, eleganza, stile. L'annuncio di Sergio Japino: 'E' andata in un ...Forza di volontà, costanza e talento ne hanno fatto un’artista unica: «All’inizio delle nostre carriere passavamo ore a discutere dei nostri sogni e del nostro futuro» ...La morte di Raffaella Carrà ha sconvolto d'improvviso il mondo dello spettacolo italiano. anche il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis ha voluto salutarla via social: ...