La7 | Letta disegna l’albero genealogico che lo porta a Gramsci | “Il figlio di sua sorella ha sposato la zia della mia mamma”

"Con Antonio Gramsci ho un'affinità familiare per parte materna. Teresina, sorella di Gramsci, aveva un figlio, Franco Paulesu, che ha sposato Maria Bastiana Bazzoni, la sorella più piccola di mia nonna, cioè la zia della mia mamma". Lo rivela a "In Onda" (La7) il segretario del Pd, Enrico Letta, che si cimenta nel disegno dell'albero genealogico della sua famiglia materna, aggiungendo: "Io sono molto orgoglioso delle mie radici sarde". L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

