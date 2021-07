La vita dopo la pandemia secondo Stefano Boeri

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 6 luglio 2021) “Una strana sensazione di deformazione del tempo” vissuta durante eil lockdown. Così, architetto di fama internazionale e urbanista descrive l'esperienza pandemica. “Ci siamo ritrovati improvvisamente con quaranta giorni di ritardo rispetto alla Cina e quaranta di anticipo rispetto al resto dell'Europa. E con l'impressione immediata di una grande fragilità di fronte allo spalancarsi di una nuova dimensione dell'ignoto”. Non a caso, dice, la prossima Triennale, in programma nel 2022, avrà il titolo simbolico di “Unknown Unknowns”. E non è soltanto l'ignoto, a imporsi come tema – tema che non ...