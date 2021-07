“La vie en rose”, fuori il nuovo brano di Chiara Civello (Di martedì 6 luglio 2021) Disponibile dal 2 luglio il nuovo singolo che anticipa l’uscita del prossimo album “Chansons: Chiara Civello Sings International French Standards” Dal 2 luglio è disponibile, su tutte le piattaforme digitali, “La vie en rose” (Kwaidan Records) il nuovo singolo di Chiara Civello. Il brano anticipa l’uscita del prossimo album della cantautrice, tra le artiste italiane più raffinate e internazionali, previsto per l’autunno dal titolo “Chansons: Chiara Civello Sings International French Standards” che vede la straordinaria ... Leggi su lopinionista (Di martedì 6 luglio 2021) Disponibile dal 2 luglio ilsingolo che anticipa l’uscita del prossimo album “Chansons:Sings International French Standards” Dal 2 luglio è disponibile, su tutte le piattaforme digitali, “La vie en” (Kwaidan Records) ilsingolo di. Ilanticipa l’uscita del prossimo album della cantautrice, tra le artiste italiane più raffinate e internazionali, previsto per l’autunno dal titolo “Chansons:Sings International French Standards” che vede la straordinaria ...

Advertising

eoamanda : ouvindo La vie en Rose - Edith Piaf, pensando **** - ledaefrati : La vie en rose - Louis Armstrong - fabrizia_alb : @fred_manfrin I miei genitori possedevano i 78 giri di questi due grandi e ora sono miei. 'La vie en rose', con que… - TommyTheBest2 : RT @angi_audrey: Arrivo tardi lo so, ma sto recuperando tutto ora... E siccome in fondo sono un po' romantica anche io, Tommi Z sappi che L… - vizioso2020 : RT @angi_audrey: Arrivo tardi lo so, ma sto recuperando tutto ora... E siccome in fondo sono un po' romantica anche io, Tommi Z sappi che L… -