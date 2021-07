"La Ue condanni il reato di omosessualità". Meloni, lezione alla sinistra sui diritti dei gay: ma quale ddl Zan... (Di martedì 6 luglio 2021) Chi discrimina chi? Mentre infuria il dibattito sul ddl Zan, con un irrisolvibile scontro in maggioranza che sembra destinato a far approdare il testo in aula al Senato così com'è il prossimo 13 luglio, ecco che Giorgia Meloni rilancia sul tema dei diritti. Senza ossessioni, senza voler ledere diritti altrui e libertà di parola. La leader di Fratelli d'Italia, infatti, ha fatto sapere che "FdI ha presentato in Parlamento una mozione per impegnare il Governo ad andare in Europa per chiedere che la Unione Europea condanni apertamente gli Stati che prevedono nei loro ordinamenti il reato di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) Chi discrimina chi? Mentre infuria il dibattito sul ddl Zan, con un irrisolvibile scontro in maggioranza che sembra destinato a far approdare il testo in aula al Senato così com'è il prossimo 13 luglio, ecco che Giorgiarilancia sul tema dei. Senza ossessioni, senza voler lederealtrui e libertà di parola. La leader di Fratelli d'Italia, infatti, ha fatto sapere che "FdI ha presentato in Parlamento una mozione per impegnare il Governo ad andare in Europa per chiedere che la Unione Europeaapertamente gli Stati che prevedono nei loro ordinamenti ildi ...

