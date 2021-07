La Sueddeutsche: “Gli italiani sono elegantissimi pure quando restano in mutande” (Di martedì 6 luglio 2021) “Oh, gli italiani possono indossare qualsiasi cosa”. Comincia così un singolare pezzo di colore dell’autorevole Sueddeutsche Zeitung sulla “bella” Italia di Mancini. I tedeschi, come anche gli inglesi, sono rimasti colpiti dallo stile del ct. Ma anche dal buon gusto delle mutande dei giocatori azzurri. Sì: le mutande. La Sueddeutsche scrive della “giacca – indubbiamente fantastica – un mix contemporaneo di tagli decostruiti e casual italiano, una reminiscenza dell’allenatore campione del mondo 1982, Enzo Bearzot”. Ma “le persone attente alla moda, in particolare, sanno ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 6 luglio 2021) “Oh, gliposindossare qualsiasi cosa”. Comincia così un singolare pezzo di colore dell’autorevoleZeitung sulla “bella” Italia di Mancini. I tedeschi, come anche gli inglesi,rimasti colpiti dallo stile del ct. Ma anche dal buon gusto delledei giocatori azzurri. Sì: le. Lascrive della “giacca – indubbiamente fantastica – un mix contemporaneo di tagli decostruiti e casual italiano, una reminiscenza dell’allenatore campione del mondo 1982, Enzo Bearzot”. Ma “le persone attente alla moda, in particolare, sanno ...

