La storia tra Raffaella Carrà e Sergio Japino, insieme fino all'ultimo: "L'amore può cambiare, ma non muore" (Di martedì 6 luglio 2021) “Raffaella ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre”. Con queste parole Sergio Japino, regista, autore tv e coreografo, ha dato l’annuncio della scomparsa di quella che è stata la sua compagna di vita per circa quarant’anni, prima come fidanzata e poi come amica. Loro due, insieme, fino all’ultimo. Dopo la fine della relazione con Gianni Boncompagni, la Carrà conobbe Japino, allora assistente coreografo di Gino Landi, sul set del programma ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 luglio 2021) “ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre”. Con queste parole, regista, autore tv e coreografo, ha dato l’annuncio della scomparsa di quella che è stata la sua compagna di vita per circa quarant’anni, prima come fidanzata e poi come amica. Loro due,all’. Dopo la fine della relazione con Gianni Boncompagni, laconobbe, allora assistente coreografo di Gino Landi, sul set del programma ...

