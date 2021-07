La Sposa | Serena Rossi nei panni di una giovane calabrese | le prime foto dal set 

Leggi su anteprima24

(Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Proseguono le riprese di ‘La‘, la nuova fiction di Rai Uno in tre serate coprodotta da Rai Fiction e Endemol Shine Italy, con protagonistie Giorgio Marchesi, per la regia di Giacomo Campiotti. Il soggetto di serie è di Valia Santella, che firma anche le sceneggiature insieme a Eleonora Cimpanelli e Antonio Manca. Laè una struggente storia d’amore, un toccante racconto di riscatto femminile e familiare ambientato alla fine degli anni Sessanta e ispirato al fenomeno dei “matrimoni per procura” – all’epoca ancora diffusi in alcune zone del nostro Paese – in cui ...