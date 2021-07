La solita destra italiana che guarda ai peggiori ceffi

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 6 luglio 2021) Ladi oggi in Italia? Avete presente la favola della rana e dello scorpione? Narra di quella rana che decide di dare un passaggio a uno scorpione dall’altra parte di uno stagno. “Se mi punge muore anche lui, è impossibile che lo faccia!”. Come va a finire? Già lo sapete: muoiono tutti e due. Alla natura non si comanda. Il buon Rino Gattuso la direbbe in maniera più secca: se uno nasce quadrato non può morire tondo… Ecco, in Italia lache si dice liberale ed europea ha fatto e fa proprio come quella rana: si fida degli scorpioni fino a esserne uccisa, si fida di un’estremaalleata con le...