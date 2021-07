La Serie A spinge per stadi pieni fin da subito: green pass per far entrare i tifosi (Di martedì 6 luglio 2021) La Serie A spinge per stadi pieni fin da subito Con la partenza del campionato del prossimo 22 agosto il calcio italiano riabbraccerà i tifosi che torneranno ad assistere alle partite per il 25% della capienza dello stadio. Ciò però non basta ai club di Serie A che spingono per un ritorno al 100% della capienza fin dalla prima giornata. Riaprire gli stadi con la capienza massima, quantomeno per i vaccinati e per chi ha il green pass. È questo il tema su cui i club di Serie A e anche ... Leggi su intermagazine (Di martedì 6 luglio 2021) Laperfin daCon la partenza del campionato del prossimo 22 agosto il calcio italiano riabbraccerà iche torneranno ad assistere alle partite per il 25% della capienza delloo. Ciò però non basta ai club diA che spingono per un ritorno al 100% della capienza fin dalla prima giornata. Riaprire glicon la capienza massima, quantomeno per i vaccinati e per chi ha il. È questo il tema su cui i club diA e anche ...

