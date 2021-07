La serena attesa di Italia-Spagna a Barcellona (Di martedì 6 luglio 2021) In questa città l’Italia calcistica mise le basi decisive per il successo Indimenticabile del 1982, l’Argentina e il Brasile spazzate via dalla nazionale di Bearzot nello stadio dell’Espanol, il mitico Sarrià. Oggi al posto dello Stadio un giardinetto (jardinets del Sarrià) dove una targa commemora il conclamato Mondiale e le gesta della seconda squadra della Città. E la altrettanto mitologica semifinale si tenne al Campo del Barcellona (Camp Nou), quello di Messi, allora fu Paolo Rossi il protagonista che con due gol liquidò la Polonia di Boniek. La città esplose durante la vittoria delle furie rosse ai mondiali del 2010 in Sudafrica, un mega schermo fu ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 luglio 2021) In questa città l’calcistica mise le basi decisive per il successo Indimenticabile del 1982, l’Argentina e il Brasile spazzate via dalla nazionale di Bearzot nello stadio dell’Espanol, il mitico Sarrià. Oggi al posto dello Stadio un giardinetto (jardinets del Sarrià) dove una targa commemora il conclamato Mondiale e le gesta della seconda squadra della Città. E la altrettanto mitologica semifinale si tenne al Campo del(Camp Nou), quello di Messi, allora fu Paolo Rossi il protagonista che con due gol liquidò la Polonia di Boniek. La città esplose durante la vittoria delle furie rosse ai mondiali del 2010 in Sudafrica, un mega schermo fu ...

