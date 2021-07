La senatrice omosessuale di Forza Italia che voterà il ddl Zan | “Ho una compagna | è una battaglia di libertà”

(Di martedì 6 luglio 2021) Il blocco compatto decantato dal centrodestra non è poi così compatto. Perché tra le voci fuori da quel coro che vorrebbe apportare alcune modifiche (proposte daVia e sostenute dalla Lega) al ddl Zan c’è anche unadiche, in un’intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica, ha spiegato perchésì a quel disegno di legge ostracizzato dalla destrana. Secondo Barbara Masini, infatti, quel testo non ha bisogno di modifiche ed emendamenti. Barbara Masini, ladispiega perché ...

la Repubblica

Non capisco perché unnon dovrebbe sentirsi rappresentato da un partito di destra e soprattutto da un partito liberale come Forza Italia'. Barbara Masini,forzista, pistoiese, ...Monica Cirinnà,Pd,ha accusato Renzi di "fare tattica politica sulla pelle dei più deboli"... nei fatti, unad un pedofilo. Ha dimenticato, Cirinnà, che se ha potuto firmare e ...La senatrice di Forza Italia Barbara Masini ha dichiarato che, al contrario dei suoi compagni di partito, sosterrà il ddl Zan contro l’omotransfobia, fermo da settimane in commissione Giustizia al Sen ...Italia viva chiede, in nome del pragmatismo, alcune modiche. Scalfarotto: “Via le definizioni, concentriamoci sui reati di omotransfobia” ...