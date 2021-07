La ragazza del treno: Emily Blunt, la sua preparazione al ruolo e il "segreto" sul set (Di martedì 6 luglio 2021) Emily Blunt ha dovuto affrontare un lungo periodo di preparazione per interpretare il ruolo della protagonista ne La ragazza del treno. Emily Blunt si è preparata a lungo, fisicamente e mentalmente, avendo anche un "meraviglioso segreto" da proteggere, al fine di interpretare al meglio il ruolo di Rachel Watson ne La ragazza del treno, un film del 2016, diretto da Tate Taylor, ispirato all'omonimo romanzo del 2015 scritto da Paula Hawkins. Durante un'intervista un giornalista ha chiesto ... Leggi su movieplayer (Di martedì 6 luglio 2021)ha dovuto affrontare un lungo periodo diper interpretare ildella protagonista ne Ladelsi è preparata a lungo, fisicamente e mentalmente, avendo anche un "meraviglioso" da proteggere, al fine di interpretare al meglio ildi Rachel Watson ne Ladel, un film del 2016, diretto da Tate Taylor, ispirato all'omonimo romanzo del 2015 scritto da Paula Hawkins. Durante un'intervista un giornalista ha chiesto ...

Advertising

RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Vincent Van Gogh, Ragazza in bianco, olio su tela, National Gallery of Art, Washinghton… - LiaCapizzi : LA DIVINA C'è la Pellegrini fuoriclasse, molto cattiva con sé stessa. C'è Federica nella trasformazione da ragazza… - larryxshines : @_unfuckwitablex Ahahah boh, credo la ragazza del treno, ma calcola che volevo leggere 'come anima mai' tu l'hai letto? - ciuffino : RT @Antigon25386936: In mancanza del #DdlZan l'atroce assassino non avrà aggravante di pena ed una ragazza innocente e la sua famiglia non… - Vicky84992994 : RT @RaiCultura: ?? L’opera d’arte del giorno Vincent Van Gogh, Ragazza in bianco, olio su tela, National Gallery of Art, Washinghton D.C. #… -