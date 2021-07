La Polizia Postale 'arruolata' dai cyber truffatori: ecco l'ultima frontiera del phishing (Di martedì 6 luglio 2021) Ora per carpire la fiducia delle persone i truffatori utilizzano anche il nome della Polizia Postale, l'ufficio preposto proprio a combattere i crimini informatici come il phishing , utilizzato per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 6 luglio 2021) Ora per carpire la fiducia delle persone iutilizzano anche il nome della, l'ufficio preposto proprio a combattere i crimini informatici come il, utilizzato per ...

Advertising

zazoomblog : Occhio alla mail truffa Intesa Sanpaolo per aggiornamento finto accordo Polizia Postale - #Occhio #truffa #Intesa… - wordweb81 : Occhio alla mail truffa #IntesaSanpaolo per aggiornamento, finto accordo Polizia Postale - periodicodaily : Cyber truffatori sfruttano il nome della Polizia postale #poliziapostale - dellacquamarsa : @GOT21566167 @rosariocurz Tu riesci a distinguere cose gravi da cazzate? Perché sembri più incentrata su te stessa… - PivaEdoardo : RT @CalaminiciM: Sembra che alcuni genitori vadano al mare esclusivamente per il piacere di pubblicare le foto dei loro bambini in costume… -