La Norvegia obbliga gli influencer a segnalare le foto pubblicitarie ritoccate (Di martedì 6 luglio 2021) La Norvegia ha deciso di obbligare per legge gli influencer a segnalare l'utilizzo di filtri o altre modifiche nelle foto pubblicitarie.

