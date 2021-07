La Nazionale non ha i telecronisti che meriterebbe (Di martedì 6 luglio 2021) Lo sport in tv, i telecronisti e la difficile sfida del mercato Corriere della sera, pagina 55, di Aldo Grasso. Il comitato di redazione di Rai Sport ha rilasciato un durissimo comunicato di protesta nei confronti dell’azienda per la mancata acquisizione dei diritti di Coppa Italia per i prossimi tre anni: «Un’azienda che non ha mai avuto un progetto chiaro e concreto di rilancio dello sport, che ha lasciato alla deriva una Testata, unica della Rai a non essere ancora digitalizzata nonostante 12 anni di promesse». Protesta giusta, ma un piccolo esame di coscienza non guasterebbe. Proprio in questi giorni, con un certo stupore, siamo alle prese con un canale tematico ... Leggi su tvzoom (Di martedì 6 luglio 2021) Lo sport in tv, ie la difficile sfida del mercato Corriere della sera, pagina 55, di Aldo Grasso. Il comitato di redazione di Rai Sport ha rilasciato un durissimo comunicato di protesta nei confronti dell’azienda per la mancata acquisizione dei diritti di Coppa Italia per i prossimi tre anni: «Un’azienda che non ha mai avuto un progetto chiaro e concreto di rilancio dello sport, che ha lasciato alla deriva una Testata, unica della Rai a non essere ancora digitalizzata nonostante 12 anni di promesse». Protesta giusta, ma un piccolo esame di coscienza non guasterebbe. Proprio in questi giorni, con un certo stupore, siamo alle prese con un canale tematico ...

