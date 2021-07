La “manina” italiana che traduce male il regolamento Ue sull’obbligatorietà del vaccino (Di martedì 6 luglio 2021) Spunta di nuovo una “manina” nei documenti italiani. Stavolta su uno che in questo momento è a dir poco fondamentale, soprattutto per il governo, ossia il regolamento sui vaccini. E in particolare parliamo della sezione relativa all’obbligatorietà dei vaccini. A raccontare come sono andate le cose ci ha pensato Francesco Santoianni su lantidiplomatico.it: “Silenzio tombale dei nostrani media sulla correzione oggi riportata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea della disinvolta ‘traduzione’ in lingua italiana (effettuata, verosimilmente, da nostri funzionari distaccati nella UE su impulso di qualcuno del nostro Governo) del documento ... Leggi su ilparagone (Di martedì 6 luglio 2021) Spunta di nuovo una “” nei documenti italiani. Stavolta su uno che in questo momento è a dir poco fondamentale, soprattutto per il governo, ossia ilsui vaccini. E in particolare parliamo della sezione relativa all’obbligatorietà dei vaccini. A raccontare come sono andate le cose ci ha pensato Francesco Santoianni su lantidiplomatico.it: “Silenzio tombale dei nostrani media sulla correzione oggi riportata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea della disinvolta ‘traduzione’ in lingua(effettuata, verosimilmente, da nostri funzionari distaccati nella UE su impulso di qualcuno del nostro Governo) del documento ...

