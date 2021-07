«La Libia non c’è più, grazie a noi ormai si è tutta somalizzata» (Di martedì 6 luglio 2021) Per capire l’evolversi della crisi abbiamo intervistato Angelo Del Boca, massimo esperto della Libia. Come giudica il sequestro da parte delle milizie armate del primo ministro libico Ali Zeidan, poi liberato? È uno scontro di potere. Fa parte del caos nel quale la Libia è caduta dopo la guerra della Nato che ha deposto nel sangue Gheddafi. Non sono assolutamente sorpreso del sequestro. L’anno scorso, quando doveva diventare premier Anwar Fekini, figura di spicco dell’opposizione in esilio (e nipote di … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 6 luglio 2021) Per capire l’evolversi della crisi abbiamo intervistato Angelo Del Boca, massimo esperto della. Come giudica il sequestro da parte delle milizie armate del primo ministro libico Ali Zeidan, poi liberato? È uno scontro di potere. Fa parte del caos nel quale laè caduta dopo la guerra della Nato che ha deposto nel sangue Gheddafi. Non sono assolutamente sorpreso del sequestro. L’anno scorso, quando doveva diventare premier Anwar Fekini, figura di spicco dell’opposizione in esilio (e nipote di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

CarloVerdelli : Chi li ha visti? #DdlZan in affondamento. #iussoli sparito, insieme alla piccola tassa sulle eredità dei grandi ric… - AnnalisaGardin : RT @CarloVerdelli: Chi li ha visti? #DdlZan in affondamento. #iussoli sparito, insieme alla piccola tassa sulle eredità dei grandi ricchi.… - ciafapino : RT @ArturoP66023286: 'Nave Ong francese preleva 572 clandestini a largo della Libia: dove sbarcheranno?' Mattarella con Macron: baci e abbr… - piperitaz : RT @CarloVerdelli: Chi li ha visti? #DdlZan in affondamento. #iussoli sparito, insieme alla piccola tassa sulle eredità dei grandi ricchi.… - valen_mangano : RT @montaldo_chiara: Che cos'è la #Libia? 'Violenza e tortura su uomini e donne intrappolati tra il deserto e il mare. No quella non è Lib… -