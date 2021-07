"La legge Zan sarà la legge di Renzi. Il suo compromesso è un capolavoro". Parla Cerno (Di martedì 6 luglio 2021) Eri a un passo dal diventare il direttore di Repubblica mentre adesso sei invece “solo” il senatore semplice Tommaso Cerno, lo scrittore, l’omosessuale, l’eletto nel Pd ma indipendente, “l’onorevole senza linea”. Matteo Renzi ti ha convinto a lasciare il giornalismo. Ti sei pentito? “Non l’ho mai lasciato e dunque non mi sono mai pentito. Esercito la professione più di prima. In Senato sto facendo uno stage”. Non è stato Renzi a candidarti? “Mi sono candidato per non fare male al mio giornale. Non andavo d’accordo con Mario Calabresi. Mi sono sacrificato. Non volevo fare politica”. Sul ddl Zan cosa farai? Starai con Letta o sceglierai ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 6 luglio 2021) Eri a un passo dal diventare il direttore di Repubblica mentre adesso sei invece “solo” il senatore semplice Tommaso, lo scrittore, l’omosessuale, l’eletto nel Pd ma indipendente, “l’onorevole senza linea”. Matteoti ha convinto a lasciare il giornalismo. Ti sei pentito? “Non l’ho mai lasciato e dunque non mi sono mai pentito. Esercito la professione più di prima. In Senato sto facendo uno stage”. Non è statoa candidarti? “Mi sono candidato per non fare male al mio giornale. Non andavo d’accordo con Mario Calabresi. Mi sono sacrificato. Non volevo fare politica”. Sul ddl Zan cosa farai? Starai con Letta o sceglierai ...

matteorenzi : Qui è quando firmai la legge sulle #unionicivili. So come funziona il Parlamento, ho portato a casa riforme, ho all… - matteorenzi : Legge Zan: entriamo nel merito. Ecco la diretta trasmessa poco fa su facebook #ControCorrente - meb : Ho voluto la legge sulle unioni civili e firmato per la Zan. Non voglio che qualcuno soffra per la mancanza di una… - Marco1999Busa : RT @AzzurraBarbuto: Gli omosessuali dovrebbero prendere posizione contro il DDL Zan, in quanto opera un netto discrimine tra etero e gay. S… - Zampaglion : RT @boni_castellane: Se demonizzi Salvini è chiaro che quando lui ti proporrà di approvare la Legge Scalfarotto al posto della Legge Zan tu… -