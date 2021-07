La galera a telecamere spente (Di martedì 6 luglio 2021) “D’altronde, basta leggere sia le cronache di un anno fa, sia quelle di questi giorni (Bologna, Melfi), per comprendere che una sola cosa ha fatto la differenza con Santa Maria Capua Vetere: le telecamere di servizio dimenticate accese nel carcere campano durante la mattanza”. Così l’avvocato Gian Domenico Caiazza. Infatti, ci sono due modi di guardare il filmato di Santa Maria C.V. Uno lo guarda e pensa, orripilato: Che cosa orribile, impensabile, è successa a Santa Maria C.V. Un altro lo guarda e immagina: Che cose orribili devono essere successe in tutte le altre galere, dove le telecamere erano spente. (Questo secondo tipo di ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 6 luglio 2021) “D’altronde, basta leggere sia le cronache di un anno fa, sia quelle di questi giorni (Bologna, Melfi), per comprendere che una sola cosa ha fatto la differenza con Santa Maria Capua Vetere: ledi servizio dimenticate accese nel carcere campano durante la mattanza”. Così l’avvocato Gian Domenico Caiazza. Infatti, ci sono due modi di guardare il filmato di Santa Maria C.V. Uno lo guarda e pensa, orripilato: Che cosa orribile, impensabile, è successa a Santa Maria C.V. Un altro lo guarda e immagina: Che cose orribili devono essere successe in tutte le altre galere, dove leerano. (Questo secondo tipo di ...

