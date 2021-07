La 'gaffe' della Sindaca di Roma Virginia Raggi, ma la rete non perdona (Di martedì 6 luglio 2021) 'Il Colosseo, opera architettonica e simbolo della capitale italiana, ha subito una repentina ristrutturazione: una cupola gigante sembra essersi eretta sul perimetro dello storico anfiteatro Romano'. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 6 luglio 2021) 'Il Colosseo, opera architettonica e simbolocapitale italiana, ha subito una repentina ristrutturazione: una cupola gigante sembra essersi eretta sul perimetro dello storico anfiteatrono'. ...

Advertising

CarloCalenda : Guarda se almeno una volta a settimana non: sbaglia il nome di un Presidente della Repubblica; confonde il Colosseo… - SkyTG24 : Gaffe della sindaca di #Roma, Virginia #Raggi, durante la conferenza stampa di presentazione degli Open d’Italia di… - ilfoglio_it : Ecco un rapido elenco delle cose che Michela Murgia avrebbe difficoltà a fare “stando con Hamas” - di @AndreaMinuz - AndreaAsilo : RT @gasparripdl: Ennesima gaffe della Raggi. Non conosce neanche i monumenti della Città che amministra. Prima confondeva il Colosseo con l… - laurazan20 : RT @CarloCalenda: Guarda se almeno una volta a settimana non: sbaglia il nome di un Presidente della Repubblica; confonde il Colosseo con a… -