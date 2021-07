La festa a casa di Spinazzola. Che esulta per la vittoria dei compagni Azzurri contro la Spagna – Il video (Di mercoledì 7 luglio 2021) Un Leonardo Spinazzola seduto sul letto sorridente e felice, che festeggia la vittoria dei compagni Azzurri nella semifinale di Euro 2020 contro la Spagna. Il terzino della Roma, che si è infortunato nel match contro il Belgio venerdì scorso, ha guardato la partita dal divano di casa insieme alla sua famiglia e cari a 24 dall’operazione riuscita al tallone d’Achille. video: Instagram/@miri sette Leggi anche: Euro 2020, Jorginho porta gli Azzurri in finale! Chiesa e Donnarumma cruciali – Il PagellOpen di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 luglio 2021) Un Leonardoseduto sul letto sorridente e felice, che festeggia ladeinella semifinale di Euro 2020la. Il terzino della Roma, che si è infortunato nel matchil Belgio venerdì scorso, ha guardato la partita dal divano diinsieme alla sua famiglia e cari a 24 dall’operazione riuscita al tallone d’Achille.: Instagram/@miri sette Leggi anche: Euro 2020, Jorginho porta gliin finale! Chiesa e Donnarumma cruciali – Il PagellOpen di ...

