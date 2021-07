La famiglia di Emiliano Sala di nuovo nel dramma: la sorella è in fin di vita (Di martedì 6 luglio 2021) Un nuovo dramma per la famiglia di Emiliano Sala, calciatore morto in seguito ad un incidente aereo nel Canale della Manica. La sorella Romina è in fin di vita, la donna ha tentato il suicidio ed è ricoverata in ospedale in gravi condizioni. La notizia è stata riportata direttamente dal quotidiano argentino La Nacion, secondo le ultime indiscrezioni la sorella di Emiliano Sala sarebbe nel reparto di terapia intensiva. Sula corpo sono stati rinvenuti segni sul collo. La famiglia Sala è con ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 6 luglio 2021) Unper ladi, calciatore morto in seguito ad un incidente aereo nel Canale della Manica. LaRomina è in fin di, la donna ha tentato il suicidio ed è ricoverata in ospedale in gravi condizioni. La notizia è stata riportata direttamente dal quotidiano argentino La Nacion, secondo le ultime indiscrezioni ladisarebbe nel reparto di terapia intensiva. Sula corpo sono stati rinvenuti segni sul collo. Laè con ...

