La dolce vita dell’entroterra ligure (Di martedì 6 luglio 2021) Foto di Silvia Bigliardi Dormire sonni tranquilli, mangiare prelibatezze che stimolano i sensi e “gustare” un film sdraiati sulle amache, tutto questo si può fare nel magico bosco di La Fustaia Sarzana è abbastanza lontana dal mare da non vederlo, ma la sua influenza si percepisce nella vegetazione, si avverte nei profumi delle piante, ti accarezza quando viene sera e la calura del giorno lascia il posto a una brezza benefica. “La Fustaia” accoglie tutto questo e lo esalta in un caleidoscopio di piccoli dettagli sorprendenti, indimenticabili. Foto di Silvia BigliardiIl b&b di sole due piccole suite è il risultato di un lungo e creativo lavoro di recupero che ha trasformato un ... Leggi su cityroma (Di martedì 6 luglio 2021) Foto di Silvia Bigliardi Dormire sonni tranquilli, mangiare prelibatezze che stimolano i sensi e “gustare” un film sdraiati sulle amache, tutto questo si può fare nel magico bosco di La Fustaia Sarzana è abbastanza lontana dal mare da non vederlo, ma la sua influenza si percepisce nella vegetazione, si avverte nei profumi delle piante, ti accarezza quando viene sera e la calura del giorno lascia il posto a una brezza benefica. “La Fustaia” accoglie tutto questo e lo esalta in un caleidoscopio di piccoli dettagli sorprendenti, indimenticabili. Foto di Silvia BigliardiIl b&b di sole due piccole suite è il risultato di un lungo e creativo lavoro di recupero che ha trasformato un ...

FNC_ACTOR : [#Ferrari] La Nuova Dolce Vita in Busan: Jung Hae-in #??? #JungHaeIn #??? #????? #FerrariRoma #LaNuovaDolceVita - carcar5252 : La Nuova Dolce Vita in Busan: Jung Hae-in - haeinlove01 : RT @FNC_ACTOR: [#Ferrari] La Nuova Dolce Vita in Busan: Jung Hae-in #??? #JungHaeIn #??? #????? #FerrariRoma #LaNuovaDolceVita https://t.c… - G178ND81DJ89 : RT @FNC_ACTOR: [#Ferrari] La Nuova Dolce Vita in Busan: Jung Hae-in #??? #JungHaeIn #??? #????? #FerrariRoma #LaNuovaDolceVita https://t.c… - f1_notizie : ?? Ferrari: La Nuova Dolce Vita in Busan: Jung Hae-in #F1 -