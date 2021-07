(Di martedì 6 luglio 2021) Silvio, presidente dell’Istituto superiore di sanità, commenta sul Corriere le riaperture nel Regno Unito dal 19 luglio nonostante il nuovo aumento dida Covid-19 dovuti alla variante Delta. «Credo che la valutazione debba essere fatta in base alla situazione epidemiologica locale, dunque bene per gli inglesi se possono riacquistare alcune libertà», taglia corto. Ma l’deve restare in allerta, perché da noi inon calano più. Ecco perché, nonostante l’obbligo dell’uso della mascherina all’aperto sia stato allentato, «anche in una fase di circolazione contenuta del virus come l’attuale resta ...

Advertising

cschannel_news : Covid Italia, Brusaferro: “Discesa dei contagi si è fermata, serve più monitoraggio” - Adnkronos : #Covid Italia, Brusaferro: 'Discesa dei #contagi si è fermata, serve più monitoraggio”. - Linkiesta : La discesa dei contagi in Italia si è fermata, spiega Brusaferro - albertocol9 : @jana7787967657 Vestone bella tosta, col caldo poi. Brutti ricordi, gli ultimi km in discesa mi hanno fatto saltare… - liberenotizie : Covid Italia, Brusaferro: 'Discesa dei contagi si è fermata, serve più monitoraggio'. Adnkronos - ultimora -

Ultime Notizie dalla rete : discesa dei

L'auspicio è che l'incidenzacasi possa scendere ancora, ma i dati al momento mostrano che lasi è fermata. La scommessa è mantenerci su numeri più bassi possibile che ci garantiscano di ......25.400 punti, sopra cui si guarderà ai precedenti massimi appena sotto area 26.000. Tra Unicredit e Intesa Sanpaolo su quale punterebbe in questa fase? Intesa Sanpaolo in caso disotto i ...Essendo l’ultima corsa in discesa sono stati fatti salire tutti i bambini, anche in ossequio alle linee guida della conferenza delle Regioni del 28 aprile che prevede che in discesa si possa arrivare ...Le riaperture in Gran Bretagna? “Credo che la valutazione debba essere fatta in base alla situazione epidemiologica locale, dunque bene per gli inglesi se possono riacquistare alcune libertà”. Questo ...