La cotta nazionale per Mr Southgate

Gareth Southgate è "la cotta di mezz'età definitiva: voglio che mi accompagni all'appuntamento per la colonscopia e mi aspetti fuori seduto mangiando uno scotch egg in dignitoso silenzio". Southgate è l'allenatore della nazionale inglese, cinquantenne elegante sposato da venticinque anni con la stessa moglie, "un ragazzo normale", dice di lui l'amico e mentore Alan Smith, "uno concreto, che non vive in una bolla, ma con i piedi per terra": ora che l'Inghilterra è in semifinale, Southgate è l'uomo del momento, il leader senza eccessi cui gli inglesi affidano la loro "englishness", il cinquantenne affidabile

