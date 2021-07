La challenge di TikTok per spingere i giovani a ridurre gli sprechi alimentari (Di martedì 6 luglio 2021) La CarrefourZerosprechi challenge punta al pubblico di TikTok e mira a sensibilizzare rispetto a una tematica importantissima: lo spreco di cibo. Secondo gli ultimi dati sullo spreco alimentare, solo in Italia ogni anno buttiamo quasi due tonnellate di buon cibo. Una quantità spropositata di cibo il cui spreco va contrastato a tutti i costi e, comprensibilmente, questa lotta passa attraverso l’educazione dei giovani in tal senso. Buona, quindi, l’iniziativa di Carrefour che ha spiegato tramite un video su che mostra come partecipare all’iniziativa e suggerisce – in generale – come contrastare lo spreco di cibo. Che ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 6 luglio 2021) La CarrefourZeropunta al pubblico die mira a sensibilizzare rispetto a una tematica importantissima: lo spreco di cibo. Secondo gli ultimi dati sullo spreco alimentare, solo in Italia ogni anno buttiamo quasi due tonnellate di buon cibo. Una quantità spropositata di cibo il cui spreco va contrastato a tutti i costi e, comprensibilmente, questa lotta passa attraverso l’educazione deiin tal senso. Buona, quindi, l’iniziativa di Carrefour che ha spiegato tramite un video su che mostra come partecipare all’iniziativa e suggerisce – in generale – come contrastare lo spreco di cibo. Che ...

