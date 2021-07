La campagna di vaccinazione in Italia sta davvero rallentando? (Di martedì 6 luglio 2021) (foto: Mat Napo/Unsplash)Sul prosieguo della campagna vaccinale pare essersi creato un po’ di caos, a cavallo tra politica e questioni di comunicazione, tra la struttura commissariale del generale Francesco Paolo Figliuolo e le Regioni. Oggetto del contendere, come raccontano le cronache, è il presunto rallentamento delle somministrazioni: annunciato dalle regioni con tanto di sospensioni, rinvii e interruzioni già in atto, ma al contempo negato dallo stesso Figliuolo, che sul Corriere della sera rifiuta di parlare di ritardi. Ma come stanno veramente le cose e, in sostanza, chi ha ragione? Come vedremo, si tratta di una situazione piuttosto articolata, perché bisognerebbe ... Leggi su wired (Di martedì 6 luglio 2021) (foto: Mat Napo/Unsplash)Sul prosieguo dellavaccinale pare essersi creato un po’ di caos, a cavallo tra politica e questioni di comunicazione, tra la struttura commissariale del generale Francesco Paolo Figliuolo e le Regioni. Oggetto del contendere, come raccontano le cronache, è il presunto rallentamento delle somministrazioni: annunciato dalle regioni con tanto di sospensioni, rinvii e interruzioni già in atto, ma al contempo negato dallo stesso Figliuolo, che sul Corriere della sera rifiuta di parlare di ritardi. Ma come stanno veramente le cose e, in sostanza, chi ha ragione? Come vedremo, si tratta di una situazione piuttosto articolata, perché bisognerebbe ...

