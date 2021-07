La campagna di vaccinazione in Italia sta davvero rallentando?

Leggi su cityroma

(Di martedì 6 luglio 2021) In estate la flessione di dosi e somministrazioni dovrebbe essere molto lieve, ma pare essere terminata la fase di accelerazione. C’entrano i vaccini scartati, gli esitanti e la ricerca degli over 60 mancanti (foto: Mat Napo/Unsplash)Sul prosieguo dellavaccinale pare essersi creato un po’ di caos, a cavallo tra politica e questioni di comunicazione, tra la struttura commissariale del generale Francesco Paolo Figliuolo e le Regioni. Oggetto del contendere, come raccontano le cronache, è il presunto rallentamento delle somministrazioni: annunciato dalle regioni con tanto di sospensioni, rinvii e interruzioni già in atto, ma al contempo negato dallo stesso ...