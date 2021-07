Kolarov-Inter, c’è l’accordo per il rinnovo: domani l’annuncio. Ecco le cifre (Di martedì 6 luglio 2021) Aleksandar Kolarov rimane all’Inter Tutto lasciava presagire ad un suo addio, ma alla fine, Aleksandar Kolarov rimarrà all’Inter ancora per un’altra stagione. Il giocatore serbo ha trovato l’accordo con il club nerazzurro per prolungare il suo contratto di un anno riducendo a metà il suo ingaggio. “Pure Aleksandar Kolarov risponderà presente alla chiamata di Simone Inzaghi. È stato infatti trovato l’accordo con l’Inter per il rinnovo di un anno a 1.5 milioni, la metà rispetto a quanto il centrale aveva incassato nell’ultima stagione ... Leggi su intermagazine (Di martedì 6 luglio 2021) Aleksandarrimane all’Tutto lasciava presagire ad un suo addio, ma alla fine, Aleksandarrimarrà all’ancora per un’altra stagione. Il giocatore serbo ha trovatocon il club nerazzurro per prolungare il suo contratto di un anno riducendo a metà il suo ingaggio. “Pure Aleksandarrisponderà presente alla chiamata di Simone Inzaghi. È stato infatti trovatocon l’per ildi un anno a 1.5 milioni, la metà rispetto a quanto il centrale aveva incassato nell’ultima stagione ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #SerieA, accordo raggiunto tra l'#Inter e #Kolarov per il rinnovo - FcInterNewsit : GdS - Inter, c'è un rinnovo a sorpresa: Kolarov resta. Il serbo ha convinto il club - Alemilanista86 : RT @elliott_il: @macho_morandi Va be Don Peppe e esperto di parametri 0 strapagati, Young 3.5, Vidal e Sanchez 7, Calhanoglu 6, Kolarov 3.5… - elliott_il : @macho_morandi Va be Don Peppe e esperto di parametri 0 strapagati, Young 3.5, Vidal e Sanchez 7, Calhanoglu 6, Kol… - dbh248 : @musagete10 Quindi viva Kolarov e abbasso … ah no nessuno ha tradito l‘Inter per soldi -