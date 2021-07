Khaby Lame è il secondo utente più seguito al mondo su TikTok | davanti a lui solo la 17enne Charli D’Amelio

(Di martedì 6 luglio 2021) Con più di 84 milioni di follower nel momento in cui scriviamo, Khabanedettoè iler piùal. Sì, al. Da qualche giorno ha infatti superato la ballerina, cantante e influencer Addison Rae che sembrava irraggiungibile.a lui, ora, c’èlaamericana, icona mondiale di, nonché unica ad aver superato i 100 milioni di follower. A separarli circa 35 milioni di follower al momento, non pochi ...

l'influencer più seguita su TikTok con oltre 120 milioni di follower. Si tratta di Charli D'Amelio, ballerina del Connecticut, che resta l'unica in vetta alla classifica prima di Khaby Lame. Il ventunenne, originario del Senegal e residente nel Torinese, è seguito da oltre 83 milioni di fedelissimi e di recente è salito al secondo posto dopo aver battuto la ballerina, cantante Addison Rae. Secondo l'ultimo rapporto della società di analisi App Annie la piattaforme di condivisione video cinese è talmente utilizzata che i suoi utenti passano più tempo su di essa rispetto ad altre piattaforme social.