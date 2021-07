Kaio Jorge Juventus | Cherubini piomba sulla stella brasiliana | primi contatti

Advertising

forumJuventus : La Stampa: 'Una Juve brasiliana: Kaio Jorge nel mirino, è il Neymar del futuro. Il talentuoso attaccante fa gola a… - junews24com : Durante (agente FIFA): «Kaio Jorge alla Juve? Potrebbe essere un danno» - ESCLUSIVA - - Frangelucci99 : @iamfrancesco91 @MilanNewsit In cosa sarebbe incompetente su Kaio Jorge? - aleconti74 : @iamfrancesco91 @MilanNewsit Basterebbe sapere che kaio Jorge gli scade il contratto a dicembre..quindi che senso a… - filoni_diletta : Il #Milan continua ad osservare il cartellino di #KaioJorge, talento brasiliano del #Santos. Ecco quando potrebbe s… -

Ultime Notizie dalla rete : Kaio Jorge

Calciomercato Juventus: Cherubini sarebbe rimasto stregato da, attaccante brasiliano che piace a mezza Europa Secondo quanto riportato da Tuttosport, nel caso in cui Cristiano Ronaldo dovesse rimanere alla Juve, il club bianconero potrebbe virare su ...Calciomercato Juventus/ Duello con Napoli e Milan perCALCIOMERCATO INTER, ERIKSEN PIÙ LONTANO! L'arrivo di Hakan Calhanoglu potrebbe non aver esaurito da parte dell'Inter la ricerca di ...Calciomercato Juventus: Cherubini sarebbe rimasto stregato da Kaio Jorge, attaccante brasiliano che piace a mezza Europa Secondo quanto riportato da Tuttosport, nel caso in cui Cristiano Ronaldo doves ...A Maldini e Massara piace il giovane Kaio Jorge, 19enne talento in forza al Santos, seguito con interesse anche da Napoli e Juventus. Tuttavia, come riporta il Corriere dello Sport, ...