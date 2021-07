Juventus, spiraglio per Griezmann. Il francese via da Barcellona? (Di martedì 6 luglio 2021) Griezmann potrebbe lasciare il Barcellona questa estate: le ultime indiscrezioni sul francese, accostato anche alla Juventus Potrebbe essere lontano dal Barcellona il futuro di Antoine Griezmann. L’attaccante francese, accostato anche alla Juventus in caso d’addio di Dybala, non sarebbe incedibile per il tecnico blaugrana Koeman. Come riporta El Chiringuito TV, l’attaccante non vorrebbe restare con un ruolo secondario e sarebbe disposto a lasciare la Catalogna. Griezmann avrebbe due offerte dalla Premier League e, inoltre, sarebbe ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 luglio 2021)potrebbe lasciare ilquesta estate: le ultime indiscrezioni sul, accostato anche allaPotrebbe essere lontano dalil futuro di Antoine. L’attaccante, accostato anche allain caso d’addio di Dybala, non sarebbe incedibile per il tecnico blaugrana Koeman. Come riporta El Chiringuito TV, l’attaccante non vorrebbe restare con un ruolo secondario e sarebbe disposto a lasciare la Catalogna.avrebbe due offerte dalla Premier League e, inoltre, sarebbe ...

