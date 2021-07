Junior Firpo | ufficiale l’arrivo al Leeds Addio al Barcellona

(Di martedì 6 luglio 2021)ha ufficialmente preso la via della Premier League, approdando alUnited. Saluta ila titolo definitivoha ufficialmente firmato per ilUnited. Il giocatore arriva in Premier League dove sarà allenato da Marcelo Bielsa. Al15 milioni più il 20% sull’eventuale futura rivendita del cartellino. Il club catalano ha poco fa ufficializzato con un comunicato la cessione del terzino sinistro, in cui ha anche spiegato i dettagli dell’accordo con il club inglese.era stato ...

Advertising

DiMarzio : #Milan, sfuma #Firpo: fatta per il suo passaggio al #Leeds. I nuovi piani dei rossoneri - GoalItalia : Si chiude l'esperienza al Barcellona del laterale dominicano naturalizzato spagnolo ?? ?? ?? Junior Firpo è un nuovo… - CinqueNews : Leeds: ufficiale l’acquisto di Junior Firpo, 15 mln al Barcellona - AwuahPhilip2 : RT @DiMarzio: #Firpo passa ufficialmente al #Leeds dal Barcellona - andreafabris96 : ???? #LeedsUnited, UFFICIALE: dal ???? #Barcellona arriva Junior #Firpo ????. #PremierLeague ?????????????? #LaLiga ???? ? -

Ultime Notizie dalla rete : Junior Firpo

Commenta per primo Il Leeds ha annunciato l'ingaggio del terzino sinistro ex Barcellona, cercato anche dal Milan. Il difensore classe 1996 ha firmato fino al 2025.Niente da fare per. Il talentuoso esterno, che il Milan avrebbe voluto come alternativa a Theo Hernandez sulla fascia, non si trasferirà in Italia . Il suo destino è l 'Inghilterra , la Premier League. È ...Leeds United ha ufficializzato l'ingaggio di Junior Firpo dal Barcellona. Il terzino sinistro ex Betis era finito pure nel mirino del Milan.L'esterno dominicano, naturalizzato spagnolo, lascia i blaugrana dopo due anni e approda alla corte di Marcelo Bielsa.