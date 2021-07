Junior Firpo | trovato accordo con i Leeds

(Di martedì 6 luglio 2021) Alla fine l’perè statovisto che il Barcellona non lo contemplava affatto nella sua rosa e quindi occorreva liberarsi del giocatore. Quando era arrivato al Barca le premesse non erano queste, ma il calciatore piano piano è sceso nelle preferenze della società e così si è cercato un buon offerente per concludere l’affare. L’intesa è stata trovata e percomincerà una nuova sfida. Rangnick ha fondato una società di consulenza per il calcio: firmatotra Barcellona e...

DiMarzio : #Firpo passa ufficialmente al #Leeds dal Barcellona - DiMarzio : #Milan, sfuma #Firpo: fatta per il suo passaggio al #Leeds. I nuovi piani dei rossoneri - Daniele20052013 : Junior Firpo, ufficiale l’arrivo al Leeds. Addio al Barcellona - MarioAlbanese7 : Barcellona svela le cifre e, ricordando cosa si diceva un anno fa su Lautaro di fatto svela il bluff “Il Barcellon… - gilnar76 : Junior Firpo, ufficiale l’arrivo al Leeds. Sfuma l’opzione #Milan #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan -

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI UFFICIALE " Niente Napoli per: ha firmato con il Leeds, le cifre VIDEO " Buon umore nel ritiro della Nazionale: Insigne e Immobile ...In sostanza il numero di spettatori che si è registrato negli ultimi anni.' PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI UFFICIALE " Niente Napoli per: ha firmato con il Leeds, le ...Questa potrebbe essere la settimana decisiva per Pjanic. Il centrocampista bosniaco tornerà alla Juve. Al Barcellona non ha fatto molto bene e non vedono l’ora di alleggerire il monte ingaggi cedendo ...Niente Napoli per Junior Firpo, il terzino sinistro ha firmato con il Leeds. Contratto per 15 milioni di euro con un 20% sulla futura rivendita.