Jungle Cruise |  il film con Emily Blunt in anteprima al #Giffoni50plus

(Di martedì 6 luglio 2021) Al’italiana di, la nuova grande avventura Disney con Dwayne Johnson edLa nuova entusiasmante avventura Disneysarà presentata initaliana il 26 luglio a, la cinquantunesima edizione del festival in programma dal 21 al 31 luglio. Protagonisti di questa divertente corsa lungo il Rio delle Amazzoni sono Dwayne Johnson (The Rock) ednei panni dello spericolato capitano Frank Wolff e di ...

Advertising

GianlucaOdinson : Jungle Cruise: Emily Blunt, The Rock e tutti gli altri protagonisti nei character poster - badtasteit : #JungleCruise: #EmilyBlunt, #TheRock e tutti gli altri protagonisti nei character poster - IOdonna : Pronti a vedere Black Widow con Scarlett Johansson, finalmente? - fabriziom1974 : Intervista a #PaulGiamatti sul suo personaggio nel film #JungleCruise, Nilo: - UniMoviesBlog : Characters poster e nuovi trailer da #JungleCruise, il film Disney con #DwayneJohnson Dal 30 luglio su #DisneyPlus… -

Ultime Notizie dalla rete : Jungle Cruise

Team World

" cosa dobbiamo aspettarci dal film con Dwayne Johnson ed Emily Blunt ? In vista dell'uscita di, previsto al cinema dal 28 luglio e dal 30 luglio su Disney+ con accesso ...Eppure gli strascichi della pandemia hanno influenzato anche le release di vari blockbuster come Black Widow o. Questi ultimi usciranno proprio questo mese sia al cinema, sia sulla ...A #Giffoni50plus l’anteprima italiana di Jungle Cruise, la nuova grande avventura Disney con Dwayne Johnson ed Emily Blunt ...La nuova avventura Disney Jungle Cruise sarà presentata in anteprima italiana il 26 luglio a #Giffoni50Plus, la cinquantunesima edizione del festival in programma dal 21 al 31 luglio a Giffoni Valle.