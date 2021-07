Johnson riapre tutto | “Avremo morti ma dobbiamo farlo ora”

Leggi su italiasera

(Di martedì 6 luglio 2021) L’Inghilterra conferma la sua road map: dal 19 luglio via le restrizioni anti-Covid, nonostante l’aumento dei contagi dovuto sopratalla variante Delta. Ad annunciarlo è stato il premier Boris: via le mascherine e stop al distanziamento sociale anche se “potrebbero esserci 50mila casi al giorno” e ci saranno altri. “La pandemia non è finita e non finirà per il 19 luglio”, dice, sottolineando che il successo della campagna vaccinale ha interrotto il legame fra numero dei casi e decessi.ha avvertito che vi sono previsioni di arrivare fino a 50mila casi al giorno a fine mese e che “bisogna ...