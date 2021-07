Jessica Springsteen realizza il sogno olimpico | la figlia del Boss andrà a Tokyo

(Di martedì 6 luglio 2021)di Bruce, ildel rock, è stata selezionata per la squadra di salto ostacoli di

Advertising

fra_sessa : Jessica Springsteen, figlia di Bruce, gareggerà alle Olimpiadi. Sentire quel cognome a Tokyo sarà una goduria rara. - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Jessica #Springsteen, il sogno si avvera: la figlia di Bruce andrà all’Olimpiade #Tokyo2020 - alessiodesiena : RT @Gazzetta_it: Jessica #Springsteen, il sogno si avvera: la figlia di Bruce andrà all’Olimpiade #Tokyo2020 - Gazzetta_it : Jessica #Springsteen, il sogno si avvera: la figlia di Bruce andrà all’Olimpiade #Tokyo2020 - serenel14278447 : Olimpiadi Tokyo, Jessica, la figlia di Bruce Springsteen, nel team Usa. Corriere della sera -

Ultime Notizie dalla rete : Jessica Springsteen

, la figlia di Bruce, nata dall'unione tra il Boss e Patti Scialfa, è stata selezionata per la squadra di salto ostacoli delle Olimpiadi di Tokyo. La 29enne e il suo stallone di 12 ..., la figlia del Boss Bruce, farà parte della spedizione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 del team statunitense. Ad annunciarlo è stata la squadra equestre, che l'ha ingaggiata per il ...Jessica Springsteen, figlia di Bruce Springsteen, il Boss del rock, è stata selezionata per la squadra di salto ostacoli di Tokyo ...Jessica Springsteen, la figlia del Boss Bruce, farà parte della spedizione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 del team statunitense. Ad annunciarlo è stata la squadra equestre, ...