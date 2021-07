Jessica Springsteen | la figlia del Boss vola a Tokyo

(Di martedì 6 luglio 2021) Ladel cantante si è qualificata per i Giochi di29enne del celebre cantante Bruce farà parte della spedizione statunitense che partirà alla volta di. L’americana ha infatti strappato il pass, nell’equitazione, nella gara del sito a ostacoli. Con lei in squadra anche Kent Farrington, Laura Kraut e McClain Ward. Persarà la prima Olimpiade, dopo essere stata riserva a Londra 2012 e non essere stata presa in considerazione per Rio 2016. Leggi anche:, la ...

... Anna Kellnerova su Catch Me If You Can, Kamil Papousek su Warness, Ondrej Zvara su Cento Lano STATI UNITI Kent Farrington su Gazelle, Laura Kraut su Baloutinue,su Don Juan van ...Parafrasando il titolo della famosissima "Born to run" di papà Bruce, si può dire chesia "Born to ride" , visto che la 29enne figlia del Boss e di Patti Scialfa gareggerà ai Giochi di Tokyo per gli Stati Uniti , in sella a Don Juan Van De Donkehoeve, il suo ...Nella squadra degli Stati Uniti del salto a ostacoli che parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo 2020 c’è anche Jessica Springsteen. La 29enne figlia del Boss, Bruce, parteciperà ai Giochi con Kent Farrin ...Jessica Springsteen, figlia di Bruce Springsteen, detto il ‘Boss’, uno dei più grandi cantanti della sua generazione, farà il suo ...